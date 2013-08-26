В Петербурге коронавирус подтвердили у 3 тыс. жителей

Победить болезнь смоги 2,6 тыс. жителей.

За минувшие сутки 3 тыс. петербуржцев получили положительные ПЦР-тесты. Об этом сообщили сегодня, 4 сентября, в оперативном штабе.

Победить болезнь смоги 2,6 тыс. жителей. Еще 106 зараженных, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, попали в больницу. Ушли из жизни 17 пациентов.

В России за последние 24 часа болезнь нашли и 48 тыс. жителей. Более 3,7 тыс. человек вылечились. В ковидные стационары доставили 2,2 тыс. зараженных. Умерли 87 пациентов.

Ранее на Piter.tv: в сентябре для петербуржцев доступно 100 тыс. талонов на вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.tv