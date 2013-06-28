В Петербурге коронавирус обнаружили почти у 2,1 тыс. горожан

Скончались 68 зараженных пациентов.

Еще у 2 072 жителей Северной столицы нашли COVID-19. Днем ранее положительные ПЦР-тесты получили 1 879 человек, что говорит о росте заболеваемости. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 28 ноября.

Вылечиться смогли 1 082 петербуржцев. Ушли из жизни 68 пациентов, у которых диагностировали инфекцию. На карантине сегодня находятся почти 3,7 тыс. горожан. В больницах проходят лечение 6 тыс. пациентов, которые подхватили коронавирус. Свободный коечный фонд составляет 46%.

Петербург находится на втором месте в статистике по суточной заболеваемости. Первую позицию в антирейтинге занимает Москва, где коронавирус нашли у 3 тыс. жителей. На третьей строчке остается Московская область - здесь болезнь нашли у 2 тыс. человек.

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Фото: Piter.tv