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В Петербурге коронавирус обнаружили почти у 2,1 тыс. горожан
Сегодня, 13:41
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В Петербурге коронавирус обнаружили почти у 2,1 тыс. горожан

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Скончались 68 зараженных пациентов.

Еще у 2 072 жителей Северной столицы нашли COVID-19. Днем ранее положительные ПЦР-тесты получили 1 879 человек, что говорит о росте заболеваемости. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 28 ноября. 

Вылечиться смогли 1 082 петербуржцев. Ушли из жизни 68 пациентов, у которых диагностировали инфекцию. На карантине сегодня находятся почти 3,7 тыс. горожан. В больницах проходят лечение 6 тыс. пациентов, которые подхватили коронавирус. Свободный коечный фонд составляет 46%.

Петербург находится на втором месте в статистике по суточной заболеваемости. Первую позицию в антирейтинге занимает Москва, где коронавирус нашли у 3 тыс. жителей. На третьей строчке остается Московская область - здесь болезнь нашли у 2 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv: в Смольном объяснили, почему не раскрывают статистику по смертям среди привитых.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, оперативный штаб, смольный, число зараженных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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