В Московском районе конфликт двух водителей закончился стрельбой

Полицейские разыскивают петербуржца, устроившего стрельбу.

В ночь на четверг, 31 октября, стало известно, что ночной конфликт двух водителей в Московском районе закончился стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел на улице Костюшко.Как оказалось, водитель Volkswagen выстрелил из пневматического оружия в автомобиль "Лада 21140". К счастью, никто не пострадал.

Полицейские разыскивают петербуржца, устроившего стрельбу.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга мужчина избил подростка за электросамокат.

Фото:pixabay