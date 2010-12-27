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В Московском районе конфликт двух водителей закончился стрельбой
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IRINA_CHALKINA

В Московском районе конфликт двух водителей закончился стрельбой

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Полицейские разыскивают петербуржца, устроившего стрельбу.

В ночь на четверг, 31 октября, стало известно, что ночной конфликт двух водителей в Московском районе закончился стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел на улице Костюшко.Как оказалось, водитель Volkswagen выстрелил из пневматического оружия в автомобиль "Лада 21140". К счастью, никто не пострадал. 

Полицейские разыскивают петербуржца, устроившего стрельбу.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга мужчина избил подростка за электросамокат.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшствия спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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