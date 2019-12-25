В Петербурге комплекс Института Вавилова продали за 300 млн рублей

На Васильевском острове комплекс зданий ФГУП "Государственный оптический институт имени Вавилова" продали на торгах за 300 млн рублей, передает "Деловой Петербург".
Здания приобрела компания ООО "Арсенал-6". Так, семь зданий на Биржевой линии общей площадью около 6 тыс. кв. метров перешли компании. В их числе литейная и столярная мастерские, лаборатории, склад, гараж и здание кузницы.
Ранее мы сообщали, что восстановленный дом Рогова продали новому владельцу за 330 млн рублей.
Фото: citywalls.ru
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