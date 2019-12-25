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В Петербурге комплекс Института Вавилова продали за 300 млн рублей
Сегодня, 20:15
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В Петербурге комплекс Института Вавилова продали за 300 млн рублей

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На Васильевском острове комплекс зданий ФГУП "Государственный оптический институт имени Вавилова" продали на торгах за 300 млн рублей, передает "Деловой Петербург".

Здания приобрела компания ООО "Арсенал-6". Так, семь зданий на Биржевой линии общей площадью около 6 тыс. кв. метров перешли компании. В их числе литейная и столярная мастерские, лаборатории, склад, гараж и здание кузницы. 

Ранее мы сообщали, что восстановленный дом Рогова продали новому владельцу за 330 млн рублей.

Фото: citywalls.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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