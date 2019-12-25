В Петербурге компанию через суд обязали очистить сбрасываемые в Славянку сточные воды

ЗАО "ЗМК-Имущественный комплекс" обязали повысить качества сточных вод, которые сбрасываются в реку Славянку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Ранее природоохранная прокуратура города провела проверку по информации, поступившей из Невско-Ладожского бассейнового водного управления. Как выяснилось, "ЗМК-Имущественный комплекс" допускал сброс загрязняющих веществ в реку Славянку с превышением установленных нормативов по качеству сбрасываемых сточных вод. Организация не провела мероприятия, которые бы снизили негативное воздействие на водный объект.
После этого прокуратуре пришлось обратиться в суд, после чего компанию обязали улучшить качество сточных вод.
Река Славянка неоднократно меняла свой цвет.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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