В Петербурге компанию через суд обязали очистить сбрасываемые в Славянку сточные воды

Нарушения в ходе проверка обнаружила природоохранная прокуратура.

ЗАО "ЗМК-Имущественный комплекс" обязали повысить качества сточных вод, которые сбрасываются в реку Славянку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ранее природоохранная прокуратура города провела проверку по информации, поступившей из Невско-Ладожского бассейнового водного управления. Как выяснилось, "ЗМК-Имущественный комплекс" допускал сброс загрязняющих веществ в реку Славянку с превышением установленных нормативов по качеству сбрасываемых сточных вод. Организация не провела мероприятия, которые бы снизили негативное воздействие на водный объект.

После этого прокуратуре пришлось обратиться в суд, после чего компанию обязали улучшить качество сточных вод.

Река Славянка неоднократно меняла свой цвет.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ДТП и ЧП Санкт-Петербург