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В Петербурге компанию через суд обязали очистить сбрасываемые в Славянку сточные воды
Сегодня, 10:41
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nadezhda_sib

В Петербурге компанию через суд обязали очистить сбрасываемые в Славянку сточные воды

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Нарушения в ходе проверка обнаружила природоохранная прокуратура.

ЗАО "ЗМК-Имущественный комплекс" обязали повысить качества сточных вод, которые сбрасываются в реку Славянку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ранее природоохранная прокуратура города провела проверку по информации, поступившей из Невско-Ладожского бассейнового водного управления. Как выяснилось, "ЗМК-Имущественный комплекс" допускал сброс загрязняющих веществ в реку Славянку с превышением установленных нормативов по качеству сбрасываемых сточных вод. Организация не провела мероприятия, которые бы снизили негативное воздействие на водный объект.

После этого прокуратуре пришлось обратиться в суд, после чего компанию обязали улучшить качество сточных вод. 

Река Славянка неоднократно меняла свой цвет.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

Теги: славянка, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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