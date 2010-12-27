Петербургская компания задолжала работникам почти 8 миллионов

Прокуратура помогла погасить половину задолженности.

В Санкт-Петербурге усилиями прокуратуры недобросовестный работодатель вернул петербуржцам 3,7 миллиона рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации органов, компания "Астро Софт Девелопмент" не соблюла уставленные трудовым договором правила и задолжала 163 действующих работников более 6,5 млн рублей, еще 1,3 млн рублей организация задолжала уволившимся сотрудниками. В отношении генерального директора и самой организации было возбуждено административное дело по статье "Нарушение трудового законодательства". Работникам вернули почти 4 миллиона. Дело находится под контролем прокуратуры.

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