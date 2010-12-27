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Беглов уволил главу "Водоканала" за подозрения в нецелевых расходах
Сегодня, 13:08
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lesjasap

Беглов уволил главу "Водоканала" за подозрения в нецелевых расходах

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Следственные органы разбираются в материалах, предоставленных КСП.

Александр Беглов отправил генерального директора "Водоканала" в отставку. Надзорные органы отмечают, что в дальнейшем в отношении Евгения Целикова может быть запущено расследование. Причиной может стать проверка Контрольно-счетной палаты, специалисты которой выявили нецелевые расходы бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что материалы по результатам проверки направлены в правоохранительные органы. По версии КСП, в компании нарушили порядок строительства и реконструкции объектов, бухгалтерский учет и закон о закупках. Вопросы вызывает полученная "Водоканалом" субсидия в 2,5 миллиард рублей. Несмотря на предоставленные деньги, за два года показатели организации заметно ухудшились, а эффективность расходования средств оставляет много вопросов.

Ранее Piter.tv КСП проверит Михайловский театр.

Фото: Piter.tv

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Теги: александр беглов, водоканал, евгений целиков, ксп, нецелевые расходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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