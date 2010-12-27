КСП передаст материалы проверки "Водоканала" в полицию

Оперативники изучат деятельность ГУПа после аудита КСП.

Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук подготовит для правоохранительных органов Петербурга материалы по результатам проверки Контрольно-счетной палаты ГУП "Водоканала". Такое поручение специалисту дал вице-губернатор Северной столицы Максим Шаскольский во время заседания правительства.

Чиновники обсуждали подготовку и проведение отопительного сезона в городе. В рамках межведомственной комиссии представители собрались на территории "Невской ратуши". Ранее чиновники устраивали встречи на территории здания, принадлежащего "Водоканалу".

Фото: Piter.tv