В Ленобласти прокуратура добилась погашения задолженностей по зарплатам на 4 млн рублей

Было установлено, что фирма задолжала по зарплате 40 работникам в период с января по май 2022 года.

В понедельник, 6 июня, стало известно, что гатчинская городская прокуратура Ленобласти помогла получить 4 млн зарплаты сотрудникам одной компании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что фирма задолжала по зарплате 40 работникам в период с января по май 2022 года. Тогда прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях, а также внесла представление директору компании. После этого организация погасила долги по зарплате в полном объеме.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти сотрудникам "Пелла-Маш" вернули 10 млн рублей просроченной зарплаты.

Фото: piter.tv

