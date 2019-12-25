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В Ленобласти прокуратура добилась погашения задолженностей по зарплатам на 4 млн рублей
Сегодня, 21:41
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти прокуратура добилась погашения задолженностей по зарплатам на 4 млн рублей

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Было установлено, что фирма задолжала по зарплате 40 работникам в период с января по май 2022 года.

В понедельник, 6 июня, стало известно, что гатчинская городская прокуратура Ленобласти помогла получить 4 млн зарплаты сотрудникам одной компании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Было установлено, что фирма задолжала по зарплате 40 работникам в период с января по май 2022 года. Тогда прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях, а также внесла представление директору компании. После этого организация погасила долги по зарплате в полном объеме. 

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти сотрудникам "Пелла-Маш" вернули 10 млн рублей просроченной зарплаты.

Фото: piter.tv 
 

Теги: долги по зарплате, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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