В Ленобласти сотрудникам "Пелла-Маш" вернули 10 млн рублей просроченной зарплаты

С февраля по март этого года "Пелла-Маш" не выплачивала зарплату 129 сотрудникам

Стало известно, что "Пелла-Маш" выплатила сотрудникам 10 млн рублей просроченной зарплаты. Компания погасила долг после мер реагирования Кировской городской прокуратуры Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с февраля по март этого года "Пелла-Маш" не выплачивала зарплату 129 сотрудникам и накопила долг более 10 млн рублей. В связи с этим возбудили административное дело, а также вынесли приговор директору предприятия.

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