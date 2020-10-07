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В Ленобласти сотрудникам "Пелла-Маш" вернули 10 млн рублей просроченной зарплаты
Сегодня, 21:28
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В Ленобласти сотрудникам "Пелла-Маш" вернули 10 млн рублей просроченной зарплаты

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С февраля по март этого года "Пелла-Маш" не выплачивала зарплату 129 сотрудникам

Стало известно, что "Пелла-Маш" выплатила сотрудникам 10 млн рублей просроченной зарплаты. Компания погасила долг после мер реагирования Кировской городской прокуратуры Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с февраля по март этого года "Пелла-Маш" не выплачивала зарплату 129 сотрудникам и накопила долг более 10 млн рублей. В связи с этим возбудили административное дело, а также вынесли приговор директору предприятия. 

Ранее мы писали, что петербуржцам объяснили, как оспорить долговую квитанцию за капремонт. Если информация расходится с квитанциями, то необходимо отправить обращение на сайте Фонда.

Фото: pexels
 

Теги: долг, компания, пелла-маш, сотрудники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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