Петербургская компания выплатит 4 млн рублей за уничтожение огромного газона

Сотрудники компании уничтожили более 5 тыс. кв. м зелени.

Выборгский районный обязал петербургскую компанию "ТЭС Инжиниринг" выплатить штраф в размере 4 млн рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города на Неве.

Решение было вынесено после вскрывшихся, нарушений которая организация допустила при прокладке сетей теплоснабжения на Пулковской улице. Сотрудники компании уничтожили более 5 тыс. кв. м газона, и помимо этого выполняли работы без специального разрешения.

Ранее мы сообщали, что комитет по благоустройству попросил у города дополнительное финансирование на содержание дорог и озеленение города.

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