Комитету по благоустройству не хватает денег на содержание города

Ведомству необходимо 7 млрд рублей.

В ходе бюджетных слушаний в Законодательном Собрании Петербурга глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский сообщил о нехватке денег на обеспечение дорог и озеленение города. Об этом сообщает "Росбалт".

Чиновник отметил, что в 2019 году на содержание дорожной инфраструктуры потребуется дополнительные 3,4 млрд рублей, а на технику для благоустройства — 1,5 млрд. Менее весомые суммы необходимы для озеленения города, например, работ в Муринском парке и Полежаевском парке. На это у комитета не хватает 309 млн. Помимо этого, 515 млн нужны, чтобы завершить строительство уже начатых парков на Камышовой и Софийской улицах.

Всего, в 2019 году комитету по благоустройству потребуется 7 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что ГУП "Петербургский Метрополитен" попросил у Смольного дополнительные 536 миллионов рублей на обеспечение безопасности.

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