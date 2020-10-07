В Петербурге компания Watsons прекращает работу

Все 47 магазинов будут закрыты до 30 июня 2022 года.

В понедельник, 14 марта, стало известно, что розничный оператор косметики и сопутствующих товаров "Watsons" завершает работу в России. Бренд представлен только в Петербурге, все 47 магазинов будут закрыты до 30 июня 2022 года. Об этом в письме сообщил генеральный директор Watsons Russia Андрей Мельников.

В письме указали, что интернет-магазин будет принимать заказы до 21 марта 2022 года. Все размещенные заказы будут обязательно доставлены. Также прекращается начисление бонусных баллов за покупки с 15 марта 2022 года. При этом все накопленные баллы можно использовать до 30 июня 2022 года в любом действующем магазине, согласно графику закрытия.

Магазины будут закрываться постепенно.

Ранее мы писали, что утром 14 марта рестораны McDonald"s вновь открылись в Петербурге.

Фото: скриншот письма, pexels