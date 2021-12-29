В Петербурге коммунальщики к Рождеству очищают от снега улицы

На борьбу с сугробами вышли 1079 единиц техники и 1137 работников ручного труда.

Сегодня, 6 января, в Петербурге началась активная подготовка к Рождеству. Дворники и спецтехника с самого утра борются со снегом, очищая от сугробов дороги к храмам и часовням. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Убирают и снег на маршрутах от метро до остановок общественного транспорта. На данный момент в городе работают 1137 работников ручного труда и более 1 тыс. единиц техники. Известно, что с начала зимы собрали и отправили на утилизацию более 1,5 миллионов "кубов" снега. Сады и парки тоже готовят к праздничным гуляниям. Так, их посыпают песком и гранитной крошкой.

Ранее на Piter.tv сообщили, какую погоду ждать в Ленобласти на Рождество.

Фото: Piter.tv