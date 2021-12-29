Стало известно, какую погоду ждать в Ленобласти на Рождество

Столбики термометров покажут -8...-13 градусов.

В пятницу, 7 января, в большинстве районов Ленобласти ожидается снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Днем жители смогут увидеть редкое зимнее солнце. Подует северо-западный, северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров покажут -9...-14 градусов ночью и -8...-13 градусов днем. Кроме того, в отдельных местах похолодает до -20 градусов. На дорогах возможна наледь.

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Фото: Pexels, пресс-служба МЧС по Ленобласти