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Стало известно, какую погоду ждать в Ленобласти на Рождество
Сегодня, 13:38
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Стало известно, какую погоду ждать в Ленобласти на Рождество

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Столбики термометров покажут -8...-13 градусов.

В пятницу, 7 января, в большинстве районов Ленобласти ожидается снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

Днем жители смогут увидеть редкое зимнее солнце. Подует северо-западный, северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров покажут -9...-14 градусов ночью и -8...-13 градусов днем. Кроме того, в отдельных местах похолодает до -20 градусов. На дорогах возможна наледь.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какая погода ждет петербуржцев в январе 2022 года.

Фото: Pexels, пресс-служба МЧС по Ленобласти

Теги: ленобласть, природа, прогноз погоды, рождество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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