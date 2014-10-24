В Петербурге комиссия ЗакСа одобрила законопроект о приостановке КРТ

Отменены отдельные положения городской программы КРТ.

Постоянная комиссия ЗакСа Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам поддержала предложение губернатора остановить отдельные положения закона о комплексном развитии территорий. Заседание в Мариинском дворце прошло 26 сентября.

Напомним, что теперь действие закона хотят перенести на 2024 год. За это время он будет доработан.

Профильная комиссия также отказалась рассматривать предложение фракции "Яблока" о принятии закона о гарантиях прав граждан при проведении КРТ. Это дополнительно закрепило бы их права на переезд недалеко от дома.

Кроме того, на заседании утвердили состав Общественного штаба по вопросам КРТ. Ранее мы публиковали список тех, кто вошел в штаб в результате-голосования от жителей.

Фото: пресс-служба ЗакСа