Стало известно, кто вошел в Общественный штаб по реновации

В штаб поступило 20 120 голосов за кандидатов, в итоге выбрали 39 победителей.

В ЗакСе Петербурга назвали тех, кто вошел в Общественный штаб по реновации. Кандидатов отобрали через онлайн-голосование.

В штаб поступило 20 120 голосов за кандидатов, в итоге выбрали 39 победителей. Среди них оказались муниципальные депутаты, в том числе оппозиционные: Павел Швец, Манефа Королева и другие. Попал туда и активист Павел Хусу.

До конца текущей недели сформируют окончательный список с учетом депутатов, членов Общественной палаты, экспертов и лидеров мнений. В конце сентября планируется провести первое заседание Общественного штаба.

Ранее губернатор Петербурга предложил перенести комплексное развитие территорий на 2024 год. Предложение предстоит рассмотреть депутатам ЗакСа.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга