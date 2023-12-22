В Петербурге колючие морозы не отступят до конца недели

До 6 января в Петербурге будет -25 ...-30 градусов мороза. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик города Александр Колесов.
По словам специалиста, температура поднимется на пару градусов в конце недели. Но тепла все равно не будет. Жители смогут на каникулах насладиться русской зимой.
С 5 на 6 января циклон должен затронуть нас своей северной частью, принести снег и повышение температуры. Повышение будет не таким уж и большим, но градусов до –15 температура повысится.
Александр Колесов, синоптик
Сегодня ночью температура воздуха на центральной метеостанции города на Неве понизилась до -24 градусов. Показатели были близки к температурному минимуму 22-летней давности.
До рекорда 2002 года -25,2 градусов не дотянули немного.
Александр Колесов, синоптик
Специалист отметил, что абсолютный температурный минимум в городе был установлен в 1940 году, когда в Ленинграде 17 января похолодало до -35,6 градусов.
Ранее на Piter.tv: Петербург оказался во власти морозов 3 января.
Фото: Pxhere
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