В Петербурге колючие морозы не отступят до конца недели

Сегодня ночью температура воздуха на центральной метеостанции города на Неве понизилась до -24 градусов.

До 6 января в Петербурге будет -25 ...-30 градусов мороза. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По словам специалиста, температура поднимется на пару градусов в конце недели. Но тепла все равно не будет. Жители смогут на каникулах насладиться русской зимой.

С 5 на 6 января циклон должен затронуть нас своей северной частью, принести снег и повышение температуры. Повышение будет не таким уж и большим, но градусов до –15 температура повысится. Александр Колесов, синоптик

Сегодня ночью температура воздуха на центральной метеостанции города на Неве понизилась до -24 градусов. Показатели были близки к температурному минимуму 22-летней давности.

До рекорда 2002 года -25,2 градусов не дотянули немного. Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что абсолютный температурный минимум в городе был установлен в 1940 году, когда в Ленинграде 17 января похолодало до -35,6 градусов.

Ранее на Piter.tv: Петербург оказался во власти морозов 3 января.

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