Петербург оказался во власти морозов 3 января

В городе на Неве ожидается понижение температуры до -21...-23 градусов.

Сегодня, 3 января, на погоду в Петербурге будет влиять периферия антициклона. В городе на Неве сохраняется морозная погода. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе обещают переменную облачность, отсутствие осадков и изморозь. В Северной столице столбики термометров покажут -21…-23 градуса. В Ленобласти похолодает до -20…-25 градусов, местами до -26…-31 градусов.

Подует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг морозы усилятся. Синоптик рассказал, что похолодает до -22…-24 градусов.

Ранее на Piter.tv: с 3 по 5 января температура в Петербурге опустится до -30 градусов.

Фото: Piter.tv