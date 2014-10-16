В Петербурге количество камер видеонаблюдения увеличат до 100 тыс. в следующем году

К 2025 году их число должно вырасти до 179 тыс., по планам губернатора Петербурга. Так, в городе не останется "белых пятен".

В следующем году количество камер видеонаблюдения во дворах и на улицах увеличат до 100 тыс. Об этом в субботу, 14 августа, рассказала председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова в беседе с spbdnevnik.ru.

Так, в городе станет больше не только обычных камер, но и камер с возможностью видеоидентификации лиц. Власти собираются внедрить в камерах функционал ситуационной аналитики. Это позволит системе автоматически подсчитывать людей, находить бесхозные предметы, а также непрошеных гостей на закрытых территориях. Эти возможности сократят время на выявление и предотвращение нештатных ситуаций.

В конце 2020 года в Северной столице насчитывалось порядка 46 тыс. городских камер видеонаблюдения. К 2025 году их число должно вырасти до 179 тыс., по планам губернатора Петербурга. Так, в городе не останется "белых пятен".

Ранее Piter.tv публиковал видео, как мужчина слетел с мотоцикла на Народной улице. Мотоциклист смог встать, но без травмы, похоже, не обошлось.

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