В Петербурге ко 2 сентября могут завершить ремонт Володарского моста

Отмечается, что на стационарных пролетных строениях и подходах к ним асфальтобетонное покрытие заменили с использованием материала SMA-16.

Основной объем работ по ремонту покрытия Володарского моста в Петербурге выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" 16 августа.

Отмечается, что на стационарных пролетных строениях и подходах к ним асфальтобетонное покрытие заменили с использованием материала SMA-16. В зоне трамвайных путей применялся литой асфальтобетон. На разводном пролете устраивается тонкослойное покрытие системы "Кронфлекс".

Применение именно такого покрытия позволит значительно снизить нагрузку на механизмы разводного пролета Володарского моста и тем самым обеспечить его безаварийную эксплуатацию. На больших мостах эта система применяется впервые. Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Также в организации заявили, что с 21 августа на переправе изменится схема организации дорожного движения. Ограничение сохранится только на разводном пролете на крайних полосах движения вдоль тротуаров, движение транспорта по трем полосам в каждом направлении будет осуществляться без ограничений. Полностью ограничения для движения по мосту снимут 2 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт трассы у села Посадников Остров заканчивается в Ленобласти.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"