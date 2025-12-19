В Петербурге каждый второй студент учится бесплатно

За три года в России на треть вырос прием в колледжи.

Статистика Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России к Татьяниному дню показала рост общей численности студентов с одновременным увеличением доли обучающихся на платной основе.

Согласно данным на 1 октября 2025 года общая численность студентов высших и средних профессиональных учебных заведений в России составила 356 тысяч человек. В 2023 году этот показатель равнялся 331.9 тысячам. Прием в вузы в 2025 году составил 111 тысяч человек против 98.1 тысячи в 2023 году. Прием в учреждения среднего профессионального образования вырос с 44.3 до 48.5 тысяч человек за тот же период.

Выпуск специалистов из вузов увеличился с 63.6 тысяч человек в 2023 году до 69.7 тысяч в 2025 году. Выпуск из колледжей и техникумов вырос с 27.1 до 30.0 тысяч человек. Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в высшем образовании упала с 51.9% в 2023 году до 48.1% в 2025 году. В среднем профессиональном образовании бюджетники составляют 70%.

