В Петербурге каждый год количество детей увеличивается на 10 тысяч

В городе появятся специальные комиссии по комплектованию.

Каждый год в детские сады Санкт-Петербурга приходит детей больше примерно на 10 тыс., чем их было в предыдущем году. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной развитию дошкольного образования, заявила представитель начальник отдела общего образования Комитета по образованию Анна Грубская.

В 2018 году количество детей дошкольного возраста, которые посещают детские сады, увеличилось на 10,5 тысяч. Примерно такой же прогноз мы делаем на 2019 год, поэтому получается, что это тот люфт, который сейчас нужно обеспечить детскими местами. Анна Грубская, представитель Комитета по образованию

Грубская пояснила, что часть детей уйдет в школу, часть уйдет, а кто-то будет переводиться из других групп. В связи с этим в Петербурге необходимы комиссии по комплектованию:

Они четко понимают, какое количество групп раннего возраста, старших, подготовительных, должно существовать в Петербурге. Если мы видим, что большее количество заявлений, которые подаются родителями от 2 до 3 лет, или от 3 до 4 лет, то соответствующие группы и будут открываться в каждом районе в детских садах. Анна Грубская, представитель Комитета по образованию

Напомним, ранее Piter.tv писал, что заявления в детские сады можно подавать в течение всего года.

Видео: Piter.tv