Смольный намерен приобрести 24 детских сада и четыре школы за 10,6 млрд рублей

В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что Смольный намерен приобрести детские сады и школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, в списке покупок значатся 24 детский сада, 4 школы и 16 объектов здравоохранения. Все объекты оценили в 10 миллиардов 683 миллиона рублей.
Известно, что средства выделят из федерального бюджета.
Власти Петербурга предполагают, что уже в сентябре 2019 года дети пойдут в новые учреждения.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный продаст на торгах восемь участков под гостиницы
Фото:pixabay
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