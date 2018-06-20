Смольный намерен приобрести 24 детских сада и четыре школы за 10,6 млрд рублей

Средства выделят из федерального бюджета.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что Смольный намерен приобрести детские сады и школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, в списке покупок значатся 24 детский сада, 4 школы и 16 объектов здравоохранения. Все объекты оценили в 10 миллиардов 683 миллиона рублей.

Известно, что средства выделят из федерального бюджета.

Власти Петербурга предполагают, что уже в сентябре 2019 года дети пойдут в новые учреждения.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный продаст на торгах восемь участков под гостиницы

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