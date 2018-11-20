Анна Грубская: "Заявления в детские сады можно подавать в течение всего года"

Родители могут выбирать из трех детских садов, а также год, с которого отдавать ребенка в дошкольное учреждение.

Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская рассказала о преимуществах общей системы электронного учета. В ходе пресс-конференции, посвященной развитию дошкольного образования в городе она рассказала, что благодаря системе родителям стало намного проще не только отправить ребенка в детский сад, но и внести изменения во время ожидания.

Заявления в детские сады можно подавать в течение всего года. Уже получив документы о рождении ребенка, получив регистрацию в Санкт-Петербурге, родители даже совсем кроху могут поставить электронный учет в общую систему в детский сад. Чем хороша система электронной записи в детский сад, она, во-первых позволяет выбрать родителям три детских сада, в которые они бы хотели повести своего ребенка, во-вторых она хороша и тем, что можно выбрать год, с которого родители планируют отдать в детский сад своего малыша. Анна Грубская, представитель Комитета по образованию

Также спикер отметила, что больше преимущество электронной системы заключается и в том, что она дает родителям возможность вносить изменения в их заявления.

В случае необходимости родители могут изменить и детские сады, если семья, например, переехала, могут добавить льготу, если она появилась. Например, семья стала многодетной, если кто-то из родителей начал работать в структурах, которые дают льготы при рассмотрении заявлений в дошкольные учреждения. Анна Грубская, представитель Комитета по образованию

Помимо всего прочего у родителей появилась возможность изменить дату постановки на учет и дату, когда родители решат повести своего ребенка в детский сад.

Видео: Piter.tv