Капитан Балтфлота найден мертвым в квартире: мужчина был ранен из ружья

О гибели супруга рассказала его 62-летняя жена.

В Калининском районе Петербурга в квартире многоэтажного дома найден труп офицера Балтийского флота. По сведениям от правоохранительных органов, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение. Пуля вылетела из охотничьего ружья и попала в живот жертве. Далее она отрекошетила в потолок.

Известно, что 64-летний погибший служил капитаном корабля "Кексгольм" в Кронштадте. Он жил на проспекте непокоренных, 50. О трагедии сообщила жена покойного. Она обратилась за помощью в полицию. О последнем дне супруга женщина рассказала то, что он вернулся домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время она услышала в комнате звук выстрела.

Напомним, что в Красногвардейском районе от работы отстранен председатель ТСЖ за нарушения.

Фото: Piter.tv