Капитан катера потерял сознание на борту во время прогулки у Крестовского острова

Катер врезался в препятствие на реке Ждановке около Крестовского острова. Это произошло в результате того, что капитан потерял сознание, пишет "Дорожный инспектор".
Мужчине стало плохо в 12-м часу ночи. После этого прогулочный катер нарезал круги по набережной без управления, хотя на борту находились пассажиры. Очевидцы засняли это не видео. В результате судно врезалось в препятствие.
По информации группы в "ВКонтакте", трех человек, в том числе капитана, госпитализировали. Еще 2 человека самостоятельно обратились к врачам.
По факту случившегося транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку. Отмечается, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Дудергофском канале нашли обнаженную женщину.
Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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