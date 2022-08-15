Капитан катера потерял сознание на борту во время прогулки у Крестовского острова

Несколько человек пострадали, им потребовалась помощь медиков.

Катер врезался в препятствие на реке Ждановке около Крестовского острова. Это произошло в результате того, что капитан потерял сознание, пишет "Дорожный инспектор".

Мужчине стало плохо в 12-м часу ночи. После этого прогулочный катер нарезал круги по набережной без управления, хотя на борту находились пассажиры. Очевидцы засняли это не видео. В результате судно врезалось в препятствие.

По информации группы в "ВКонтакте", трех человек, в том числе капитана, госпитализировали. Еще 2 человека самостоятельно обратились к врачам.

По факту случившегося транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку. Отмечается, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Дудергофском канале нашли обнаженную женщину.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор