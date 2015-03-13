Капитан атомного контейнеровоза "Севморпуть" рассказал о жизни экипажа во время долгого рейса

Путь до Дальнего Востока займет около месяца.

Атомный лихтеровоз "Севморпуть" на прошлой неделе вышел из Большого порта Санкт-Петербурга. Он отправился по маршруту Санкт‑Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт‑Петербург. Для судна это второй в этом году каботажный субсидируемый рейс по Северному морскому пути практически с 90% загрузкой.

Капитан Сергей Бралгин рассказал "Петербургскому дневнику", чем занимается экипаж на борту во время 2-месячного рейса. На данный момент на судне работают более 50 человек. Они обеспечивают как автономное функционирование в море, так и в порту. По словам Бралгина, в этот раз в путь также отправились представители МГУ. Они будут заниматься научными исследованиями.

Часть экипажа работает по вахтенным сменам. На мостике и в машинном отделении вахта по четыре часа, у части экипажа – рабочий день. Для команды на судне предусмотрен спортзал, где можно поиграть в волейбол. Есть кинотеатр, небольшая библиотека и баня с бассейном. В каждой каюте душ и туалет. Созданы все условия для комфортной работы и отдыха экипажа.

Также капитан "Севморпути" рассказали, что всей рейсы проходят по схожим маршрутам, но каждый раз встречается что-то новое. Экипаж был на архипелагах Земли Франца-Иосифа, выгружался на лед и на другие суда в рейдовых условиях. Такие задачи требуют профессионализма, слаженной работы команды и творческого подхода.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга