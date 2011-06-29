К 17 сентября уже во всех домах должно появиться отопление.

В Петербурге к отоплению подключили 75% жилых домов. Об этом 16 сентября на своей странице ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Надеюсь, к вечеру подключим весь жилой фонд. Что не успеем, постараемся подключить завтра. Николай Бондаренко

Бондаренко также выразил недовольство работой некоторых руководителей ТСЖ или ЖСК. Поскольку те не спешат включать отопление, экономя средства за энергоресурс. По словам вице-губернатора, Смольный активно работает с такими представителями. Бондаренко упомянул Калининский район, в котором 19 проблемных адресов, где председатели не хотят включать отопление.

Попросил три раза в день снимать информацию по подключению тепла замглав районов, курирующих этот вопрос. Николай Бондаренко

Ранее стало известно, что отопление во всех жилых домах должно появиться к 17 сентября. По данным на 15 сентября, отопление получили 98% детских садов, 96% школ, 98% медицинских учреждений, а также 70% социальных учреждений (вузы, ведомственные общежития, объекты Минобороны и других федеральных ведомств).

Фото: Piter.tv