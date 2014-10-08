В Петербурге к концу 2025 года планируется построить около 7 км новых веломаршрутов

Петербург добавит 7 км велодорожек до конца года для удобства горожан.

В Санкт-Петербурге в рамках программы развития велосипедной инфраструктуры до конца текущего года появятся дополнительные 7 км велодорожек. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками".

Новые маршруты будут проложены вблизи станций метро, рядом с культурными и общественными объектами, а также в популярных туристических зонах. Такое расположение позволит сочетать велосипед с другими видами транспорта и упростит доступ к ключевым локациям города.

В настоящее время в Петербурге действует более 154 км специализированных велодорожек. По словам городских властей, развитие велосети способствует снижению транспортной нагрузки, улучшению экологической ситуации и стимулированию активного образа жизни.

Строительство веломаршрутов ведется в разных районах города. В дальнейшем планируется продолжить расширение сети до 2027 года с привлечением средств от налогов на кикшеринговые компании и штрафов за нарушения при использовании электросамокатов.

Ранее на севере Петербурга для станции "Каменка" увеличили территорию стройки метро.

Фото: freepik