На севере Петербурга для станции "Каменка" увеличили территорию стройки метро

Работы на Шуваловском проспекте изменят движение из-за строительства Каменки.

В Санкт-Петербурге расширена строительная площадка для будущей станции метро "Каменка" Невско-Василеостровской линии. Кадры с места опубликовал Telegram-канал "Подземник".

Рабочие расширили строительную зону на разделительной полосе Шуваловского проспекта и приступили к обустройству съезда между северной и южной частями проезда. Северную сторону проспекта планируют перекрыть, а движение автомобилей временно перенести на южную сторону, частично за счет тротуара. Для этого на месте нынешней разделительной полосы и автостоянки будет построена временная дорога.

Ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций у дома №50, корп. 1, по Комендантскому проспекту. Здесь разместят вентиляционную шахту и наземный павильон станции. В дальнейшем стройплощадку расширят в сторону Шуваловского проспекта для монтажа входной торцевой стены тоннеля, по которому пройдет проходческий комплекс "Надежда".

Ранее в Сети появились кадры нового тоннеля метро в направлении станции "Каменка"..

Фото: Telegram / "Подземник".