В Петербурге к ЕВРО-2020 установили 44 дополнительных уличных туалета

Общественные туалеты будут доступны ежедневно с 9:00 до 21:00. Исключение – 25 и 30 июня, поскольку в эти дни фан-зоны не работают.

В Петербурге к чемпионату Европы по футболу установили 44 дополнительных уличных туалета. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Так, 40 туалетов установлены на Крестовском острове, которые будут работать в дни проведения матчей. Они расположены у входа в парк со стороны станции метро "Крестовский остров", а также у станции метро "Зенит", около билетных касс и на спуске с Яхтенного моста. Кроме того, еще четыре туалета установлены на Конюшенной площади, недалеко от фан-зоны для болельщиков ЕВРО-2020.

Таким образом, около объектов проведения ЕВРО-2020 работают 53 туалета ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Общественные туалеты будут доступны ежедневно с 9:00 до 21:00. Исключение – 25 и 30 июня, поскольку в эти дни фан-зоны не работают.

Ранее мы писали, что за три часа до матчей Евро прекратится движение общественного транспорта по Крестовскому острову.

Фото: pixabay.com