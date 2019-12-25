За три часа до матчей Евро прекратится движение общественного транспорта по Крестовскому острову

Напомним, что проживающим на Крестовском острове в дни матчей нужно будет предъявить пропуск.

За три часа до начала матчей Чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове прекратится работа городского общественного транспорта. Болельщиков будут перевозить шаттлы, а основная нагрузка ляжет на станцию метро "Зенит". Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Матчи 12 июня и 21 июня закончатся около полуночи, поэтому для болельщиков будет организована ночная работа автобусов. Речь идет об автобусах №№ 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328, троллейбусе №46 и трамвае №60. Они будут ходить с интервалом 15-20 минут. Трамваи №19 и 48 будут работать до 02:00 часов. Метро закрывать не будут.

Ранее Piter.TV рассказал о том, на каких маршрутах болельщики смогут воспользоваться бесплатным проездом. Напомним, Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. На "Газпром арене" состоится 7 матчей.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"