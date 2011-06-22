В Петербурге к 2035 году средняя зарплата вырастит до 267 тыс рублей

Жителям Северной столицы пообещали рост доходов и масштабные инфраструктурные проекты.

В Санкт-Петербурге до 2035 года средний размер зарплаты планируется увеличить до 267 тыс рублей. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале после слушаний по корректировке Стратегии социально-экономического развития города на ближайшие 10 лет.

По словам Четырбока, стратегические планы ориентированы на улучшение качества жизни горожан и превращение Петербурга в социально комфортный и современный мегаполис. Основные направления включают повышение рождаемости, строительство 20 многофункциональных спортивных объектов, а также ремонт 400 внутридворовых площадок.

Кроме того, до 2035 года предполагается возведение 16 новых станций метро, завершение проектов городов-спутников "Южный", "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3", открытие "Суперколледжа" на 3 тыс мест, создание двух технологических долин и 30 детских технопарков. Ежегодный ввод жилой и нежилой недвижимости составит не менее 4 млн квадратных метров.

Ранее геодезисты и аналитики возглавили рейтинг самых богатых офисных специалистов Петербурга,

Фото: Piter.TV