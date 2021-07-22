В Петербурге к 2024 году введут три новые станции метро

Работа идет на "коричневой" и "оранжевой" линиях.

Три новые станции метрополитена Петербурга планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом во время ежегодного отчета в ЗакСе сказал губернатор Александр Беглов.

Речь идет о станциях Путиловская", "Юго-Западная" и "Горный институт". После этого метростроители усилят работу на Невско-Василеостровской линии (зеленой). В частности, по строительству станции "Каменка". Для этих целей из Москвы вернули щит "Надежда".

По словам Беглова, проблемы со строительством метро исчезли после создания компании "Метрострой Северной Столицы". Петербург решил не работать "с жуликами, которые приезжает к нам из других регионов".

Дополнительный вопрос о строительстве метро задала депутат Марина Шишкина. Она поинтересовалась, точно ли будут соблюдены сроки с учетом новых экономических реалий

Фото: Piter.tv