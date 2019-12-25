В Петербурге к 2024 году построят новый корпус центра онкологии им. Петрова

На строительство потребуется более 5,2 миллиарда рублей.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова к 2024 году построит новый корпус учреждения. На строительство потребуется более 5,2 миллиарда рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Также на проектирование потребуется более 150 миллионов рублей. Строительство должны начать до конца 2020 года и завершить в 2024 году.

Семиэтажное здание площадью 32,1 тысячи кв. метров разместится на основной площадке центра в Курортном районе. После окончания строительство количество коек увеличится в полтора раза – до 609, операционных станет 16.

В Приморском районе построят детский сад с бассейном.

Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова