В Петербурге к 2024 году планируют открыть три станции метро

В 2022 году на строительство метро предусмотрено 28,3 миллиарда рублей.

К 2024 году в Петербурге планируют открыть три станции метрополитена. О планах в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" Олег Панкратов.

Речь идет о станциях "Казаковская", "Путиловская" и "Горный институт". Олег Панкратов отметил, что компания обеспечена собственными силами после перевода 3 200 сотрудников из "Метростроя".

В следующем году на строительство петербургского метро предусмотрено 28,3 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Накануне председатель комтранса проверил готовность станции метро "Маяковская". Открыть обновленную станцию метро для пассажиров планируется 10 декабря.

Фото: Piter.tv