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В Петербурге в 2021 году откроют хоспис для "взрослых" детей за 400 млн рублей
Сегодня, 16:56
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nastya960

В Петербурге в 2021 году откроют хоспис для "взрослых" детей за 400 млн рублей

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В этом учреждении будут находиться пациенты детского хосписа после 18-ти лет.

Под Петербургом откроют первый в России хоспис для "взрослых" детей. Его разместят в здании бывшего санатория "Малютка" в Пушкине. До конца 2021 года там должны разместить 15 коек. Об этом рассказал протоиерей Александр Ткаченко во время визита вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева в детский хоспис на улице Бабушкина.

В этом учреждении будут находиться пациенты детского хосписа после 18-ти лет. Сумма инвестиций составит 400 миллионов рублей.

На данный момент в детский хоспис на Бабушкина попадают дети до 18 лет. Также стационар есть в Павловске. Всего на попечении – 250 человек.

Ранее пациенты петербургского детского хосписа поздравили врачей с праздником, зачитав стихи.

Фото: pixabay

Теги: хоспис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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