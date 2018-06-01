В Петербурге в 2021 году откроют хоспис для "взрослых" детей за 400 млн рублей

Под Петербургом откроют первый в России хоспис для "взрослых" детей. Его разместят в здании бывшего санатория "Малютка" в Пушкине. До конца 2021 года там должны разместить 15 коек. Об этом рассказал протоиерей Александр Ткаченко во время визита вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева в детский хоспис на улице Бабушкина.
В этом учреждении будут находиться пациенты детского хосписа после 18-ти лет. Сумма инвестиций составит 400 миллионов рублей.
На данный момент в детский хоспис на Бабушкина попадают дети до 18 лет. Также стационар есть в Павловске. Всего на попечении – 250 человек.
Ранее пациенты петербургского детского хосписа поздравили врачей с праздником, зачитав стихи.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все