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21 июня, 11:02
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Arinablinova
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Пациенты петербургского детского хосписа поздравили врачей с праздником, зачитав стихи

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Ребята сами сочиняли стихотворения для видеоролика.

В воскресенье, 21 июня, подопечные петербургского детского хосписа поздравили медиков с профессиональным праздником, зачитав стихотворения со словами благодарности. Об этом рассказали в пресс-службе хосписа.

Отмечается, что юные пациенты сами сочиняли стихотворения для видеоролика. 

"Дети из хосписа и их семьи больше других нуждаются в помощи и внимании врачей. Однако сейчас самим медикам нужна поддержка, чтобы справиться с пандемией и продолжить спасать жизни людей" 

Прокомментировали сотрудники

Ранее мы писали, что медиков Петербурга наградили знаком "За доблесть в спасении".

Видео: www.youtube.com/Санкт-Петербургский Детский хоспис

Теги: врачи, поздравления, хоспис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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