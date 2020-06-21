Пациенты петербургского детского хосписа поздравили врачей с праздником, зачитав стихи

Ребята сами сочиняли стихотворения для видеоролика.

В воскресенье, 21 июня, подопечные петербургского детского хосписа поздравили медиков с профессиональным праздником, зачитав стихотворения со словами благодарности. Об этом рассказали в пресс-службе хосписа.

Отмечается, что юные пациенты сами сочиняли стихотворения для видеоролика.

"Дети из хосписа и их семьи больше других нуждаются в помощи и внимании врачей. Однако сейчас самим медикам нужна поддержка, чтобы справиться с пандемией и продолжить спасать жизни людей" Прокомментировали сотрудники

Ранее мы писали, что медиков Петербурга наградили знаком "За доблесть в спасении".

Видео: www.youtube.com/Санкт-Петербургский Детский хоспис