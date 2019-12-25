В Петербурге завершается обновление фасадов зданий Александро-Невской лавры

Работы завершат к 1 сентября.

В пятницу, 27 августа, Александр Бельский провел выездное межведомственное совещание в Александро-Невской лавре. На совещании обсудили подготовку к мероприятиям в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который состоится 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Один из основных вопросов касался обновления объектов Александро-Невской лавры, а также благоустройства ее территории. Специалисты уже выполнили работы по обновлению фасадов Свято-Троицкого собора, Благовещенской церкви, Просфорного и Свято-Духовского корпусов. Завершаются работы и по благоустройству территории: специалисты привели в порядок зеленые насаждения, а также покрасили скамейки и оградки в едином стиле.

Ранее мы писали, что петербуржцы получат премию имени Александра Невского.

Фото: wikipedia.org