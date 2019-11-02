Петербуржцы получат премию имени Александра Невского

В этом году награду вручат восьми петербуржцам.

В пятницу, 27 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского". Об этом сообщил Смольный.

Премию присуждают гражданам России за выдающиеся заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия Петербурга, популяризации социально значимых поступков, являющихся примером добросовестного служения городу, выполнения гражданского и воинского долга, приверженности идеалам нравственности и культуры.

Размер премии составляет 50 тысяч рублей и присуждают ее в номинациях "Благотворительность", "Возрождение", "Единство и мужество", "Служение", "Созидание", "Патриотизм". В этом году награду получат 8 человек.

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