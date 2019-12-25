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Премию Александра Невского дадут за патриотизм и возрождение
Сегодня, 14:23
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smirenny

Премию Александра Невского дадут за патриотизм и возрождение

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Размер премии составил 50 тысяч рублей.

В текущем году премию Александра Невского присудят в двух номинациях – "Возрождение" и "Патриотизм".

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга. Сообщается, что размер премии составил 50 тысяч рублей. Ее дают за "заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия". Впервые вручение премии прошло пару лет назад – в 2018 году. В 2020 году участниками премии станут горожане, которые работают в сфере восстановления и сохранения исторических и духовно-нравственных ценностей. Также премию вручат "за особый личный вклад в становление, развитие и совершенствование системы патриотических ценностей в городе".

Ранее мы писали, что петербургский фотограф получил международную премию за снимок на iPhone.

Фото: pixabay

Теги: премия, премия александра невского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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