Премию Александра Невского дадут за патриотизм и возрождение

Размер премии составил 50 тысяч рублей.

В текущем году премию Александра Невского присудят в двух номинациях – "Возрождение" и "Патриотизм".

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга. Сообщается, что размер премии составил 50 тысяч рублей. Ее дают за "заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия". Впервые вручение премии прошло пару лет назад – в 2018 году. В 2020 году участниками премии станут горожане, которые работают в сфере восстановления и сохранения исторических и духовно-нравственных ценностей. Также премию вручат "за особый личный вклад в становление, развитие и совершенствование системы патриотических ценностей в городе".

Ранее мы писали, что петербургский фотограф получил международную премию за снимок на iPhone.

Фото: pixabay