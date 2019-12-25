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В Петербурге изъяли партию голландских тюльпанов с вредителем
Сегодня, 15:59
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himif

В Петербурге изъяли партию голландских тюльпанов с вредителем

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Корневища отправили на уничтожение.

Сотрудники петербургского Россельхознадзора изъяли большую партию зараженных голландских тюльпанов с одного из складов временного хранения. Об этом сообщили "АиФ-Петербург"

Как выяснилось, в цветах поселились личинки бледной картофельной нематоды – опасным вредителем. 625 корневищ пионов вывезли со склада и отправили на уничтожение, чтобы в цветах не завелись черви. На получателя груза завели административное дело.

Ранее в порту Петербурга задержали свыше 17 тонн итальянского детского питания.

Фото: pixabay

Теги: вредитель, россельхознадзор, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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