В Петербурге изъяли партию голландских тюльпанов с вредителем

Корневища отправили на уничтожение.

Сотрудники петербургского Россельхознадзора изъяли большую партию зараженных голландских тюльпанов с одного из складов временного хранения. Об этом сообщили "АиФ-Петербург".

Как выяснилось, в цветах поселились личинки бледной картофельной нематоды – опасным вредителем. 625 корневищ пионов вывезли со склада и отправили на уничтожение, чтобы в цветах не завелись черви. На получателя груза завели административное дело.

Ранее в порту Петербурга задержали свыше 17 тонн итальянского детского питания.

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