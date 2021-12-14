В Петербурге изъяли бульдозер и грузовики на несанкционированной свалке

Возбудили несколько административных дел.

В понедельник, 14 марта, на нелегальной свалке задержали три грузовика и бульдозер, которые работали незаконно. Свалка находится между проспектом Народного Ополчения и Волхонским шоссе в Красносельском районе Петербурга.

В пресс-службе комитета по природопользованию сообщили, что проверка проходила совместно с правоохранителямми. Возбудили несколько административных дел.

Напомним, что на побережье Финского залива заметили несанкционированные свалки. По словам жителей, мусор свозят сюда на самосвалах и тентованных газелях по 10-18 кубов каждая.

После жалоб петербуржцев Васильевский остров избавили от незаконной свалки. С территории было вывезено более 350 кубов строительного мусора.

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