В Петербурге изъяли бульдозер и грузовики на несанкционированной свалке

В понедельник, 14 марта, на нелегальной свалке задержали три грузовика и бульдозер, которые работали незаконно. Свалка находится между проспектом Народного Ополчения и Волхонским шоссе в Красносельском районе Петербурга.
В пресс-службе комитета по природопользованию сообщили, что проверка проходила совместно с правоохранителямми. Возбудили несколько административных дел.
Напомним, что на побережье Финского залива заметили несанкционированные свалки. По словам жителей, мусор свозят сюда на самосвалах и тентованных газелях по 10-18 кубов каждая.
После жалоб петербуржцев Васильевский остров избавили от незаконной свалки. С территории было вывезено более 350 кубов строительного мусора.
Фото: pixabay
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