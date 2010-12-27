Во дворе Невского района Петербурга изнасиловали 11-летнюю девочку

Под подозрением безработный гражданин Таджикистана.

В воскресенье, 7 июля в полицию обратилась 32-летняя жительница Невского районе Петербурга. Она рассказала, что у дома №8 по 2-му Рабфаковскому переулку неизвестный мужчина изнасиловал ее 11-летнюю дочь. Инцидент произошел около 14:00, а через два часа женщина обратилась в полицию.Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Ранее местные жители сообщали в службу "112" о том, что некий мужчина пристает к детям во дворе дома.

По подозрению в изнасиловании задержали 46-летнего гражданина Таджикистана. На данный момент он временно зарегистрирован на проспекте Обуховской Обороны и нигде не работает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что под Владимиром найдены тела пропавшей 16-летней матери и ее подруги.

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