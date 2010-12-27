Изнасиловал и задушил: Под Владимиром найдены тела пропавшей 16-летней матери и ее подруги

Предполагаемого убийцу и насильника задержали.

Две матери-одиночки пропали 21 июня, не вернувшись с дискотеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По версии следствия, вечером две подруги, жительницы города Покров Владимирской области, отправились на дискотеку. У 16-летней девушки дома оставался годовалый ребенок, она не замужем. Ее знакомой 26 лет, она также не замужем и имеет малолетнего ребенка. Рядом с клубом на машине их поджидал знакомый. В 4 часа утра 22 июня девушки вышли из клуба и сели в машину к знакомому.

Во время поездки на машине между девушками и 27-летним мужчиной завязался конфликт. Мужчина выехал за город, где задушил их. Тела он спрятал на кладбище в Введенском лесу. В настоящий момент подозреваемый в двойном убийстве мужчина задержан и дает показания. Именно он показал место, где спрятал тела. По его словам, молодые женщины спровоцировали его на преступление своим поведением.

В местных СМИ сообщается, что перед убийством девушки были изнасилованы. Следственный комитет по данному факту сведений на данный момент не дает, так как нет результатов экспертиз жертв убийцы.

Фото:свободные источники