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В Петербурге изучат гены переболевших коронавирусом
Сегодня, 14:47
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В Петербурге изучат гены переболевших коронавирусом

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Исследование было поддержано Комитетом по здравоохранению города.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге изучат гены переболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Известно, что ученые уже провели анализ некоторых участков генома европейцев и россиян. 

"По суммарным данным частот вариантов ACE2 российские популяции в целом значимо не отличаются от европейских. Никаких генетических мутаций, способных защитить здоровье от SARS-CoV-2, у жителей северо-западной и центральной части России, увы, не оказалось",

—сказано в сообщении.

Однако учёные выяснили, что характер распределения частот вариантов в гене ACE2 сильно отличается у жителей Италии, Испании и Португалии. 

Отмечается, что соответствующее исследование поддержано Комитетом по здравоохранению Петербурга. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов решил, кто будет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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