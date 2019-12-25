Исследование было поддержано Комитетом по здравоохранению города.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге изучат гены переболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Известно, что ученые уже провели анализ некоторых участков генома европейцев и россиян.

"По суммарным данным частот вариантов ACE2 российские популяции в целом значимо не отличаются от европейских. Никаких генетических мутаций, способных защитить здоровье от SARS-CoV-2, у жителей северо-западной и центральной части России, увы, не оказалось", —сказано в сообщении.

Однако учёные выяснили, что характер распределения частот вариантов в гене ACE2 сильно отличается у жителей Италии, Испании и Португалии.

Отмечается, что соответствующее исследование поддержано Комитетом по здравоохранению Петербурга.

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