В Петербурге изменят требования к оформлению вывесок

Поправки в постановление об эстетическом регламенте обсудят на этой неделе.

В Петербурге могут измениться правила внешнего оформления киосков, летних кафе, скамеек и вывесок. Возможные изменения на этой неделе обсудят чиновники, комитет по градостроительству и архитектуры Петербурга, а также местные бизнесмены, передает "Коммерсант".

Поправки будут внесены в постановление правительства Петербурга №40 "Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства". Речь идет об изменении допустимого размера вывесок. Кто-то высказывается за их увеличение, кто-то - против. Противники аргументируют это тем, что конструкции мешают "восприятию уникальной архитектурной среды". Множество вывесок придется демонтировать. С другой стороны утверждают, что уменьшение их размера отрицательно скажется на прибыли предпринимателей.

Обсуждение этого вопроса ведется уже несколько лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до конца 2019 года инвесторы построят в Петербурге 22 социальных объекта.

Фото: А.Федоров /wikipedia.org