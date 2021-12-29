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В Петербурге изменят регламент по уборке снега на платных парковках
Сегодня, 8:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге изменят регламент по уборке снега на платных парковках

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В Петербурге зона платной парковки функционирует на 99 улицах в Центральном районе.

Комитет по транспорту обратился в комитет по благоустройству с предложением разработать индивидуальный регламент уборки автомобильных дорог, на которых находятся платные парковки. Было предложено на эти цели выделить дополнительное бюджетное финансирование.

Комитет по благоустройству принял это предложение. И на данный момент будут разрабатываться изменения для внесения в технологический регламент.

В Петербурге зона платной парковки функционирует на 99 улицах в Центральном районе и насчитывает 8 375 машино-мест.

Фото: Piter.tv

Теги: платная парковка, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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