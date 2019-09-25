В Петербурге изменят критерий оценки работы директоров управляющих компаний

Перечень критериев находится на стадии разработки.

В четверг, 29 октября, стало известно, что работа директоров управляющих компаний Петербурга будет оцениваться иначе, по новой схеме.

Новый документ разрабатывают, он будет готов в ноябре. Теперь оценка будет производиться на основе перечня показателей. Об этом сообщили в Смольном. Скорее всего, в список войдут около 15 показателей. Напомним, что в общем в Петербурге действуют 517 управляющих компаний. 44 из них – с городским участием в управлении. Организации обслуживают около 13,5 тыс. многоквартирных домов.

Ранее мы писали, что в Смольном пообещали разобраться с ситуацией со снятыми памятными табличками на Рубинштейна.

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